Возвращаться пока небезопасно

В приграничных районах региона по-прежнему высока активность вражеских БПЛА. Чтобы защитить добровольцев во время выполнения боевых задач и сохранить жизни мирных граждан, здесь, в тесном контакте с армией и пограничниками, несут службу бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы.
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