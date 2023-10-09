Захарова рассказала о «холодном душе» для ООН и НАТО от Буданова

Заявление начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должно стать «холодным душем» для ООН и НАТО.
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