Трамп заявил о дипломатическом продвижении в диалоге с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп подтвердил дипломатические продвижения в диалоге с Россией и Украиной. Он уточнил, что Соединённые Штаты «активно готовятся» к проведению ряда ключевых встреч, направленных на разрешение конфликта на Украине.
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