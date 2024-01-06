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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг не потерял раздевалку «МЮ». Некоторые игроки его поддерживают

Тен Хаг не потерял раздевалку «МЮ». Некоторые игроки его поддерживают

По данным The Athletic, утверждение, что «тен Хаг потерял раздевалку», ложно, поскольку еще есть игроки, поддерживающие тренера.

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