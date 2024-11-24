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Блогерша Валя Карнавал анонсировала фит с Джиганом

Блогерша Валя Карнавал анонсировала фит с Джиганом

Певица Валя Карнавал сообщила в Instagram, что запишет совместный трек с рэпером Джиганом. Карнавал опубликовала кадры с рэпером со студии звукозаписи Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях.

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