Блогерша Валя Карнавал анонсировала фит с Джиганом

Певица Валя Карнавал сообщила в Instagram, что запишет совместный трек с рэпером Джиганом. Карнавал опубликовала кадры с рэпером со студии звукозаписи Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях.
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