Калужанам напомнили, почему майонезные салаты могут быть опасны

Майонезные салаты способны вызвать обострение хронических заболеваний желудка и кишечника. Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает, что такие блюда создают серьезную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, особенно если в составе присутствует магазинный майонез Майонезные салаты способны вызвать обострение хронических заболеваний желудка и кишечника.