В Приморье задержали членов банды, вымогавшей деньги у участников СВО

Сотрудники правоохранительных органов в городе Арсеньев Приморского края пресекли деятельность преступной группы, члены которой за разрешение конфликтов вымогали денежные средства у местных жителей, включая участников СВО.
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