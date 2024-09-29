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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» о том, за какую цену готов продать Батракова: «Ни за какую. Нет предпосылок, чтобы что-то в его жизни поменялось» 

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего полузащитника «Локомотива» 7 голов и 6 ассистов. — Очень много говорят про Батракова.

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