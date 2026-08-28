Макеевка. В Ханженково упало дерево по ул. Кирова и лежит уже более 2 часов. Центральная улица! Донецкая группа новостей.
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Макеевка. В Ханженково упало дерево по ул. Кирова и лежит уже более 2 часов. Центральная улица! Донецкая группа новостей.
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