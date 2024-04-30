Сироткин и The Hatters выступят на «Столице закатов» в Нижнем Новгороде

Успевший полюбиться жителям фестиваль «Столица закатов» вернется в Нижний Новгород в 2024 году. О том, где он будет проходить и какие мероприятия запланированы этим летом, читайте в материале «ФедералПресс».
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