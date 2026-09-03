Минпромторг РФ прогнозирует параллельный импорт в $20,5 млрд в 2026

На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ожидает, что в 2026 году объемы параллельного импорта достигнут 20,5 млрд долларов, за 7 месяцев текущего года он составил около 12,2 млрд.
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