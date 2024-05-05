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Мансур Лорсанов завоевал золото на турнире Большого шлема в Душанбе

Соревнования проходят в Душанбе. Лорсанов выступает в весовой категории до 90 кг. В финале россиянин победил Давида Кламмерта из Чехии.

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