«Нет ничего невозможного». Эрдоган пригрозил Израилю вводом турецких войск. В ответ его сравнили с Саддамом Хусейном

Кац напомнил Эрдогану о судьбе Хусейна в ответ на его слова о вводе войск Турецкие войска могут войти в Израиль так же, как в свое время вошли в Нагорный Карабах и Ливию пригрозил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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