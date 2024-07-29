«Нет ничего невозможного». Эрдоган пригрозил Израилю вводом турецких войск. В ответ его сравнили с Саддамом Хусейном

Кац напомнил Эрдогану о судьбе Хусейна в ответ на его слова о вводе войск Турецкие войска могут войти в Израиль так же, как в свое время вошли в Нагорный Карабах и Ливию пригрозил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.