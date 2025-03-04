Вице-спикер Госдумы Даванков предложили запретить камеры-треноги на российских дорогах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу МВД России Владимиру Колокольцеву ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений на российских дорогах.
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