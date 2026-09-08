Биткоин-инфраструктура под ударом: третья крупная атака за полгода

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Liquid Network, расчётная сеть, используемая десятками криптовалютных бирж для ускоренных расчётов в биткоинах, потеряла около $320 млн в результате взлома, который поставил под вопрос безопасность сайдчейнов и слоёв инфраструктуры вокруг основной сети биткоина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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