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ИА Реалист

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Биткоин-инфраструктура под ударом: третья крупная атака за полгода

Биткоин-инфраструктура под ударом: третья крупная атака за полгода

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Liquid Network, расчётная сеть, используемая десятками криптовалютных бирж для ускоренных расчётов в биткоинах, потеряла около $320 млн в результате взлома, который поставил под вопрос безопасность сайдчейнов и слоёв инфраструктуры вокруг основной сети биткоина.

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