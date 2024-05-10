В День Победы мошенники вымогали деньги с фейкового аккаунта мэра Новокузнецка

Об этом глава города Сергей Кузнецов рассказал в своем Телеграм-канале.Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал в своем Телеграм-канале, что в День Победы мошенники с его фейкового аккаунта вымогали у людей деньги.
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