CLARITY Act может изменить перспективы XRP, XLM и HBAR

Сенат США готовится к процедурному голосованию по CLARITY Act, назначенному на 15 сентября. Законопроект должен определить правила регулирования цифровых активов и разграничить полномочия американских регуляторов.
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