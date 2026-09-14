Химическая промышленность: импортозамещение добавок для шинной отрасли

Сибирский лесохимический завод (входит в биохимический холдинг «Оргхим», Красноярский край) запустил производство терпен-фенол-стирольной смолы TPS-105 и терпен-фенольной смолы TP-115, которые используются в изготовлении шин для улучшения их сцепления с дорожным покрытием.
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