Химическая промышленность: импортозамещение добавок для шинной отрасли

Сибирский лесохимический завод (входит в биохимический холдинг «Оргхим», Красноярский край) запустил производство терпен-фенол-стирольной смолы TPS-105 и терпен-фенольной смолы TP-115, которые используются в изготовлении шин для улучшения их сцепления с дорожным покрытием.