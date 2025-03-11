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Стармер поздравил Трампа и Зеленского с договоренностями в Джидде

Стармер поздравил Трампа и Зеленского с договоренностями в Джидде

Надежду на то, что по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии на Украине будет установлен режим прекращения огня выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 11 марта, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой политика.

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