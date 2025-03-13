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Мода и Шоу-бизнес

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В России растёт число взломов аккаунтов знаменитостей в соцсетях

Компания F6 сообщила о росте числа случаев компрометации аккаунтов российских знаменитостей в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с целью распространения мошеннических ссылок.

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