KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут вместе выступить против санкций в отношении РФ

Обозреватели украинского издания Kyiv Independent выразили беспокойство, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост руководителя правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против рестрикций, введенных Евросоюзом в отношении Российской Федерации.