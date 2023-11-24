KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут вместе выступить против санкций в отношении РФ

Обозреватели украинского издания Kyiv Independent выразили беспокойство, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост руководителя правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против рестрикций, введенных Евросоюзом в отношении Российской Федерации.
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