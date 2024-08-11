Президент Палестины прибудет в Москву 12-14 августа

12-14 августа с визитом в Москву прибудет Президент Палестины Махмуд Аббас. Планируется, что 13 августа он проведет встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в России Абделя Хафиза Нофаля.