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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Ну так заметили уничтожайте в чем проблема. Хороший немец на Донбассе это мертвый немец. Вне зависимости где их оруди...Немецкие артиллер...
  • Александр Жигилий
    Все эти ошибки- это и есть УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ И ЕГО ГЕНШТАБА!!! ОШИБКИ ОБОЗНАЧЕНЫ, А РУК...Спецоперация могл...
  • Амара Карпова
    Пошли они к черту👿горите в аду!!!Польские наемники...

Антикоррупционное управление Кореи просит содействия в аресте президента

Антикоррупционное управление Кореи просит содействия в аресте президента

Управление антикоррупционных расследований Республики Корея намерено обратиться к исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку за содействием в аресте действующего президента Юн Сок Ёля из-за сложностей с охраной.

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