Антикоррупционное управление Кореи просит содействия в аресте президента

Управление антикоррупционных расследований Республики Корея намерено обратиться к исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку за содействием в аресте действующего президента Юн Сок Ёля из-за сложностей с охраной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии