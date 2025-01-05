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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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5 финалов и полуфиналов на этой неделе закончились отказами игроков

5 финалов и полуфиналов на этой неделе закончились отказами игроков

Все матчи, закончившиеся отказами: Турнир в Брисбене: полуфинал, Иржи Лехечка – Григор Димитров – 6:4, 4:4 (отказ); финал, Иржи Лехечка – Рейлли Опелка – 4:1 (отказ).

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