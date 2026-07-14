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Аргументы и Факты

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США теряют силы, Израиль загнан: назван новый сценарий войны в Иране

США теряют силы, Израиль загнан: назван новый сценарий войны в Иране

На Ближнем Востоке разгорается новый этап эскалации: США и Иран обмениваются ударами, Тегеран закрыл Ормузский пролив и заявил, что последние американские атаки свели на нет все дипломатические усилия последних месяцев.

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