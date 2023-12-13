На карманные расходыРезультат поездки Зеленского в Вашингтон, когда ехал за $60 млрд, а дали $200 млн и пожелание "не терять надежду".
Денег нет, но вы держитесь
Комментарии
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Alex Nемо
Совет зеле. В США 2024 год это год выборов. Судя по настроению избирателей, которое сейчас царит здесь, дерьмократы полностью потеряют не только конгресс, но и Белый дом. Так что лучше еще до начала предвыборных игрищ в штатах свалить как можно дальше, например в Антарктиду. Может быть там не достанут. В конгрессе уже поставлен вопрос импичмента Байдену за коррупционные преступления. Импичмент конечно не пройдёт пока дерьмораты имеют большинство в верхней палате, но к этому вопросу скорее всего вернутся в рамках расследования коррупции уже после выборов, когда республиканцы получат полный контроль в штатах. Это большие бабки и за их растрату придётся кого-то призвать к ответу. Первым, чья шея окажется в петле, это рукойводитель страны 404. Если конечно доживёт до ареста...
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9 час.
Виктор Хмель
Я уже как-то говорил, что это обычный "скотомогильник".
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9 час.
Людмила Свириденко
Страны-члены - это хорошо сказано!
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8 час.
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