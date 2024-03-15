Bloomberg узнал о планах тори сместить Сунака с поста премьера

Вчера 524 прочитали В последние дни члены британского правительства вели частные разговоры, что будет, если правящая Консервативная партия заменит своего лидера премьер-министра Риши Сунака до парламентских выборов (должны пройти в Соединенном Королевстве до января 2025 года).