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ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца года

ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца года

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского газа до конца текущего года.

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