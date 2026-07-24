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5 подписчиков

52-летняя звезда "Бандитского Петербурга" показала идеальную фигуру в бикини

52-летняя звезда "Бандитского Петербурга" показала идеальную фигуру в бикини

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками новыми фотографиями из отпуска. Звезда фильма и сериала "Бандитский Петербург" опубликовала снимки, сделанные перед зеркалом, на которых позирует в бикини.

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