Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Морпехи гвардейской бригады Тихоокеанского флота с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» ударили осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту боевиков на Угледарском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии