Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Корсаков
    Кому не нравится в сырой зиндан вместе с семьями и родственниками. Не взирая на национальность и подданство. Кому и э...Олигархи взвыли о...
  • Александр24
    Во-во! Пусть там всякие Калифорнии с Флоридами борются, а мы - северяне с большим удовольствием этого самого потеплен...Подмосковье. Коне...
  • Vasily Golov
    30 тыс московская добавка минусуем.Не москвич. Далее архивы и зарплаты-доходы.С них налоги.От машины времени могут ос...Макаревич* угрожа...

Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»

Морпехи гвардейской бригады Тихоокеанского флота с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» ударили осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту боевиков на Угледарском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх