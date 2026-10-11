Odyssey-3 генерирует физику в реальном времени: стартап выпустил модель мира, которая просчитывает падения и столкновения

Две версии — 832×480 и 1280×720 — создают интерактивное окружение по тексту и реагируют на действия пользователя, установив рекорд бенчмарка Physics-IQ Verified Стартап Odyssey, основанный выходцами из индустрии беспилотных автомобилей, представил третье поколение своей модели мира — Odyssey-3 и Odyssey-3 Pro.