Советник президента США Салливан оценил состояние ядерной триады России

В настоящее время США поддерживают диалог с Россией по вопросу ядерных сил, независимо от решения по приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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