Дональд Трамп жестко прошелся по главе киевского режима. В интервью телеканалу Newsmax он подчеркнул, что больше не видит в Зеленском человека, способного принимать решения.
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