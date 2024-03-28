Песков рассказал, заблокируют ли Telegram в России

По словам представителя Кремля, основателю мессенджера Павлу Дурову стоит внимательнее отнестись к использованию сервиса террористами Власти России не планируют блокировать Telegram на территории страны, заявил телеграм-каналу Shot пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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