Не секрет, что Таисия Повалий после начала СВО переехала в Россию и выступила против киевского режима.
Повалий резко осадила украинских журналистов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Спасибо Таисии Повалий за ее принципиальную позицию. Но и понимаем, что она находится в непростой ситуации. Жить вдали от Родины не легко...
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16 час.
МГ
М Г
То самое исключение из правил нынешней эстрады - 99% ублюдков-предателей и 1% порядочных, честных и смелых людей...
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11 час.
Людмила Кузнецова
Хорошая артистка. И честная патриотка.
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9 час.
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