ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Россия, в отличие от Украины, провела выборы в условиях спецоперации и без помощи со стороны, не требуя для этого прекращения боевых действий со стороны киевского режима.
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