Накануне в Осло завершились переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с украинской и европейской делегациями.
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