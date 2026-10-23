Первый танкер с российским дизелем вышел из Приморска в направлении Нью-Йорка. Рейс стал возможен после телефонного разговора президентов России и США и временного исключения Минфина из санкций.
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