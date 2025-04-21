Ураган оставил без электричества три города и три района в Новосибирской области

В мэрии Новосибирска рассказали о 12 жалобах жителей, в основном на поваленные деревья и ветки.В результате сильного снегопада и ураганного ветра в Новосибирске, Бердске, Оби, а также в Мошковском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области произошли локальные отключения электроэнергии в воскресенье, 20 апреля.
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