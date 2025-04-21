Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Я думал конфискованных детей ещё со времён Астахова (период массовых конфискаций) толи в мамлюки, толи сразу на орган...Странная работа о...
  • Владимир Тимошков
    Выгонять будут или полицаи бумажки выписывать начнут?Полиция проверяет...
  • Марина Вишняк
    Пока олигархи рулят ничего для народа делаться не будет. Будут только жалкие подачки. Надо что бы не олигархи зарабат..."Акт отчаяния": П...

Ураган оставил без электричества три города и три района в Новосибирской области

Ураган оставил без электричества три города и три района в Новосибирской области

В мэрии Новосибирска рассказали о 12 жалобах жителей, в основном на поваленные деревья и ветки.В результате сильного снегопада и ураганного ветра в Новосибирске, Бердске, Оби, а также в Мошковском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области произошли локальные отключения электроэнергии в воскресенье, 20 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх