"Роснефть" работает над финансовой стабильностью из-за сокращения добычи ОПЕК+

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания на фоне добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ принимает меры по обеспечению стабильных финансовых результатов и достижению устойчивости корпоративной бизнес-модели.
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