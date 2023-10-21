Названо лучшее время суток для употребления пельменей

Пельмени лучше всего есть в дневное время, когда организм окончательно проснулся и готов к нагрузкам, которые подразумевают переваривание «тяжелых» мясных продуктов, из которых часто готовят это блюдо — свинины, баранины или говядины.
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