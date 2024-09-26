Бывший министр обороны ДНР Стрелков: СВО уже давно закончилась

Спецоперация уже давно завершилась, однако на ее смену пришла "свирепая и беспощадная война". Об этом заявил один из первых лидеров ополченцев Донбасса, бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью RTVI.
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