«Солнцепек» уничтожил боевиков ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Министерство обороны России опубликовало видео огневого поражения живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области с использованием тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
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