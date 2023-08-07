Это явно популистское предложение с восторгом бы восприняли недоросли, не приученные к систематическому самостоятельному труду.
«Домашка» - депутатам Госдумы предложено принять закон об отмене в школе домашних заданий
Комментарии
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Александр Попов
По заветам Грефа, им не нужно шибко грамотное население, невозможно управлять.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Все больше диагноз дебилоидов во власти подтверждается.... Общественно полезный труд нужен, а домашние задания нет... То что "народные" избранники больше напоминают отделение института им. Сербского или Кащенко стало явным....
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9 час.
Владимир Петросов
Из статьи не понятно, кто внёс такое предложение. Баран или овца? А если ещё и ГД "примет к рассмотрению" сию ахинею (скорее всего так и будет), то лишний раз обозначится уровень интеллекта соответствующего комитета. Само образование итак находится на уровне "ниже плинтуса". Так его теперь надо просто уничтожить.
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6 час.
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