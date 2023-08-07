«Домашка» - депутатам Госдумы предложено принять закон об отмене в школе домашних заданий

Все больше диагноз дебилоидов во власти подтверждается.... Общественно полезный труд нужен, а домашние задания нет... То что "народные" избранники больше напоминают отделение института им. Сербского или Кащенко стало явным....

Владимир Петросов

Из статьи не понятно, кто внёс такое предложение. Баран или овца? А если ещё и ГД "примет к рассмотрению" сию ахинею (скорее всего так и будет), то лишний раз обозначится уровень интеллекта соответствующего комитета. Само образование итак находится на уровне "ниже плинтуса". Так его теперь надо просто уничтожить.