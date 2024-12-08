Врач рассказала, какой салат на новогоднем столе самый опасный

Недостатки этого салата заключаются в присутствии ингредиентов с высоким гликемическим индексом.Врач-эндокринолог из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина выделила самое опасное новогоднее блюдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии