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Врач рассказала, какой салат на новогоднем столе самый опасный

Врач рассказала, какой салат на новогоднем столе самый опасный

Недостатки этого салата заключаются в присутствии ингредиентов с высоким гликемическим индексом.Врач-эндокринолог из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина выделила самое опасное новогоднее блюдо.

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