🚂"Воинский Эшелон" прибыл в Новоаннинский! Поезд стоит на пер.Казачьем. В 12.00 состав подадут на станцию Филоново!!! Стоянка три часа! А вы пойдете на экскурсию???.
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🚂"Воинский Эшелон" прибыл в Новоаннинский! Поезд стоит на пер.Казачьем. В 12.00 состав подадут на станцию Филоново!!! Стоянка три часа! А вы пойдете на экскурсию???.