РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов
Комментарии
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Игорь Костоглод
Пусть скажет когда, а не как..а лучше сначала ответят, а уж потом варежку разевают...
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1 д.
ВТ
Владимир Тамбасов
"Храните деньги в сберегательной кассе" и не хер вывозить их за бугор - надо чаще смотреть классику!!!
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1 д.
Nikolay Zakharov
Набиуллина готовит иски,кому-Западу,который заморозил наши деньги без суда и следствия,охреневшая баба в корень
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8 час.
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