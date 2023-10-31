Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Tyman Ros
    Большие деньги платя таким, как пугалкины. А обычным людям мизерные копейки. Да и тех сливают, может и не заплатив. )))Лавина денег – Ми...
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Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов

Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов

РИА Новости. Воровство Западом замороженных российских активов потребует симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Пусть скажет когда, а не как..а лучше сначала ответят, а уж потом варежку разевают...
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1 д.
ВТ
Владимир Тамбасов
&quot;Храните деньги в сберегательной кассе&quot; и не хер вывозить их за бугор - надо чаще смотреть классику!!!
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1 д.
Nikolay Zakharov
Набиуллина готовит иски,кому-Западу,который заморозил наши деньги без суда и следствия,охреневшая баба в корень
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8 час.

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