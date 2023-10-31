Володин рассказал, как Россия ответит на воровство её активов

Игорь Костоглод Пусть скажет когда, а не как..а лучше сначала ответят, а уж потом варежку разевают...

ВТ Владимир Тамбасов "Храните деньги в сберегательной кассе" и не хер вывозить их за бугор - надо чаще смотреть классику!!!