«Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА. «В настоящий момент остаётся ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС», — говорится в сообщении.