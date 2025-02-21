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«Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА

«Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА. «В настоящий момент остаётся ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС», — говорится в сообщении.

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