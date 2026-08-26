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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В ЛЧ сыграют два клуба из Норвегии – впервые в XXI веке. «Буде-Глимт» и «Викинг» пробились на общий этап

2026 год стал для норвежского футбола одним из наиболее успешных в XXI веке. Скандинавская сборная дошла на чемпионате мира до четвертьфинала, а « Буде-Глимт » в дебютном для себя сезоне добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов .

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