В ЛЧ сыграют два клуба из Норвегии – впервые в XXI веке. «Буде-Глимт» и «Викинг» пробились на общий этап

2026 год стал для норвежского футбола одним из наиболее успешных в XXI веке. Скандинавская сборная дошла на чемпионате мира до четвертьфинала, а « Буде-Глимт » в дебютном для себя сезоне добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов .