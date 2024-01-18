День рождения детского телевидения в России

Мы благодарим всех наших зрителей за интерес и внимание к нашему каналу и поздравляем с праздником! Смотрите «Карусель», а мы будем продолжать радовать вас самыми интересными познавательными и увлекательными программами и мультфильмами! Ура! .
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